NASCE L’UNIONE DEI PICENTINI. MUNNO (GIFFONI SEI CASALI) E’ IL PRESIDENTE: SINDACI AL LAVORO

E’ nata, ufficialmente, l’Unione dei Picentini, organismo composto dai 7 Sindaci dei Comuni di Montecorvino Rovella, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, Castiglione dei Genovesi, San Cipriano Picentino ed Olevano sul Tusciano. Nel corso della prima riunione, che si è tenuta nella sede del Comune di Giffoni Sei Casali, i sindaci hanno indicato, all’unanimità, Franco Munno come Presidente mentre al Sindaco di Castiglione dei Genovesi Carmine Siano è stato assegnato il ruolo di Vice Presidente. L’assemblea ha, anche, stabilito che almeno una volta al mese i sindaci dell’Unione dei Picentini si incontreranno per stabilire una politica comune per le tematiche della viabilità, della promozione del territorio, della gestione dei rapporti con gli enti sovracomunali.

