EDMONDO CIRIELLI AL G7: “L’AFRICA POTREBBE ESSERE IL FUTURO ECONOMICO DEL MONDO”

L’Africa “potrebbe essere il futuro economico del mondo”, ecco perché è importante investire su quel continente e soprattutto, nell’ottica dell’Italia, investire sui giovani di quel paese. In occasione del suo intervento all’Evento G7 di Alto livello Caserta 2024 in corso alla Reggia di Caserta, il viceministro agli Affari esteri con delega per la cooperazione allo sviluppo, Edmondo Cirielli, ha sottolineato l’importanza di una strategia che valorizzi l’Africa, aiutandolo non solo a sfruttare le risorse naturali che non vengono sfruttate nel miglior modo possibile ma soprattutto a valorizzare la potenziale forza lavoro. “Il 60 per cento delle terre arabili sono in Africa, stessa cosa per le terre rare, per tutti i minerali più importanti legati allo sviluppo dell’uomo – ha ricordato Cirielli -, ma la vera risorse dell’Africa è il capitale umano. Sappiamo però che senza formazione quello che è un punto di forza può diventare un aspetto penalizzante della società”. E, allora, per Cirielli “l’elemento dell’istruzione rappresenta un elemento centrale”.

