GENNARO SALVATORE (MODERATI E RIFORMISTI): “CIRIELLI E’ IL CANDIDATO IDEALE PER LA CAMPANIA”

“Il candidato naturale del centrodestra in Regione Campania è Edmondo Cirielli”. È la posizione di Gennaro Salvatore, coordinatore regionale del Movimento Moderati e Riformisti.

“È il leader del primo partito della coalizione ed è oggettivamente la candidatura più forte, – spiega – ed in questi mesi ha messo in campo serietà e mai si è lanciato negli insulti o nei tentativi di dividere. È lo spirito giusto ed è un atteggiamento molto diverso da chi raccoglie preferenze, lasciando tra l’altro arretrare il suo partito (4 punti percentuali in meno rispetto alle ultime politiche), e poi impegna il tempo a delegittimare percorsi e storie che parlano da sole. Chi, in queste ore, e per essere chiari, attacca il Capo della opposizione in Consiglio regionale mortifica l’intero centrodestra”.

“Chi vuole essere leader non cerca titoli divisivi ma lavora con responsabilità alla crescita della coalizione” conclude

