EDMONDO CIRIELLI: “DOPO CONFRONTO TV, CHIARA LA DIFFERENZA TRA NOI E LORO”

“Sono molto soddisfatto che finalmente ci sia stato il confronto tra i candidati presidente. Lo chiedevo dall’inizio e, dopo diverse rinunce del mio competitor, ci siamo riusciti. Ora la differenza tra le proposte è chiara: loro sono contro il condono, contro i contributi ai pensionati, contro la velocizzazione dello smaltimento delle ecoballe, contro politiche attive per l’occupazione e contro un Sud più forte e virtuoso”. Così Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alle Regionali in Campania commenta l’esito del confronto tv andato in scena oggi su Sky. “Inoltre – prosegue Cirielli – non si capisce se il mio avversario sia a favore o contro l’eredità di questi dieci anni di amministrazione del centrosinistra in Campania e non ha fatto neppure un’autocritica sull’emergenza sanità. Al contrario noi abbiamo un programma chiaro che difende i campani e valorizza la Campania. Noi siamo una coalizione compatta e abbiamo obiettivi dichiarati e misurabili. Ricordo di avere firmato un patto davanti a migliaia di campani, che comprende: dimezzamento liste d’attesa, assunzione nuovo personale e rafforzamento rete ospedaliera territoriale; innalzamento livello occupazionale al 50%; contributo di 100 euro a chi percepisce le pensioni più basse. Qualora non raggiungessi la metà di questi obiettivi in due anni e mezzo – ha ribadito Cirielli – mi dimetterò. Ecco la differenza tra chi parla senza dire nulla e chi sa esattamente cosa fare”

Share on: WhatsApp