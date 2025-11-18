PIERO DE LUCA (PD): “GOVERNO MELONI SPACCA L’ITALIA PER SPOT ELETTORALE”

Mentre il candidato del centro destra in Campania chiede voti e sostegno in regione, il governo di cui fa parte lavora contro il Sud spaccando l’Italia. Non si può credere a chi gioca su due fronti pensando di essere più furbo e prendere in giro gli italiani”. Lo dice Piero De Luca, capogruppo in commissione questioni regionali e segretario regionale del Pd Campania.

“Da un lato Cirielli promette di ‘garantire la Campania’, di ‘difendere i diritti del Sud’ e di ottenere i fondi necessari per colmare il divario tra Nord e Sud. Dall’altro, la Premier Meloni ha dato il via libera al baratto elettorale delle preintese con alcune regioni per accontentare la Lega sull’autonomia. Di fatto la maggioranza sta rilanciando un progetto pericoloso per l’unità nazionale, smontato in larga parte dalla Consulta, con l’obiettivo di accontentare le richieste del Veneto – spiega – Si tratta dell’ennesima trovata elettorale che però rischia di produrre danni irreparabili se confermata. Non possiamo più permetterci di essere presi in giro. Il Mezzogiorno ha bisogno di fatti concreti e di un piano che guardi al futuro, non di promesse che vengono smentite dai fatti. La difesa del nostro territorio, delle nostre risorse e dei nostri diritti non può passare per una farsa politica dove ogni dichiarazione è smentita dalla realtà delle azioni a Roma”.

