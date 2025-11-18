REGIONALI IN CAMPANIA. GIUSEPPE CONTE: “SE FICO VINCE, SEGNALE IMPORTANTE PER IL PAESE”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Se Roberto Fico dovesse vincere le elezioni regionali sarà una “vittoria importantissima per la Campania” e, “ovviamente, un segnale politico a livello nazionale”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte ha risposto a Casalnuovo, in provincia di Napoli, ai giornalisti che gli chiedevano dei possibili effetti sul campo largo di una vittoria dell’ex presidente della Camera.
“Ogni elezione regionale ha una sua logica – ha aggiunto Conte – ma se ogni volta dovessimo da un’elezione regionale trarre una lezione per quello che è il Governo nazionale, sarebbe sbagliato. Meloni va abbattuta in una competizione nazionale libera, democratica e va mandata a casa quando sarà il momento”. Dunque, ha concluso, ora “cerchiamo di portare a casa questa vittoria, che è un segnale”

Related Posts

Novembre 18, 2025

EDMONDO CIRIELLI: “DOPO CONFRONTO TV, CHIARA LA DIFFERENZA TRA NOI E LORO”

Novembre 18, 2025

PIERO DE LUCA (PD): “GOVERNO MELONI SPACCA L’ITALIA PER SPOT ELETTORALE”

Novembre 18, 2025

FRANCO PICARONE (PD): “IN 10 ANNI COSTRUITO CON DE LUCA UN WELFARE DI COMUNITA'”