EDMONDO CIRIELLI ED IL PIANO MATTEI: APPUNTAMENTO OGGI 18 AGOSTO A CONTURSI TERME

Il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli torna in campo, oggi pomeriggio, a partire dalle 18:00, a Contursi Terme, con una intervista nella quale racconterà il ruolo dell’Italia e, soprattutto, del Mezzogiorno nel Piano Mattei, l’importante programma messo in atto dal Governo Meloni.

Si tratta di una ripresa ufficiale delle attività politiche per Cirielli che, al momento, resta uno dei nomi in campo per il Centro Destra in vista della prossima scadenza elettorale delle Regionali di fine Novembre.

