EDMONDO CIRIELLI (FDI): “DISSESTO IDROGEOLOGICO, COLPE CHIARE DI PROVINCIA E DI REGIONE”

I numerosi danni che il maltempo sta continuando a provocare in provincia di Salerno scaturiscono dalle gravi negligenze di Provincia di Salerno e Regione Campania, entrambe a guida Pd, in merito alla prevenzione del dissesto idrogeologico”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Ciò che è avvenuto nei giorni scorsi nelle zone dell’Agro nocerino sarnese e del Golfo di Policastro, a cui si sono aggiunte le frane verificatasi nelle ultime ore ad Ottati (dove diverse famiglie sono state costrette a lasciare le loro abitazioni) e Agropoli, è la palese dimostrazione della totale incapacità del centrosinistra deluchiano di utilizzare le decine di migliaia di euro di fondi statali per mettere in campo interventi urgenti di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio salernitano. Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni che stanno subendo danni alle proprie case o attività, con l’auspicio che il Governo nazionale tramite il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – che ho più volte informato delle negligenze regionali attraverso apposite interrogazioni parlamentari – intervenga il prima possibile per porre rimedio a tanti anni di ritardi e incompetenza nella gestione dell’emergenza idrogeologica” conclude Cirielli

