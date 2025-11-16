EDMONDO CIRIELLI: “REGIONE ASSENTE SU TEMA SICUREZZA, POTENZIARE POLIZIE LOCALI”

“La Regione Campania è un ente troppo importante per rimanere assente, così come ha fatto, in materia di sicurezza. Il Governo ha fatto un grande lavoro, mettendoci i soldi e la faccia, il ‘modello Caivano’ è uno degli elementi e noi vogliamo collaborare e cofinanziare le iniziative del Governo in materia di sicurezza e anche avere un ruolo attivo, importante, essere protagonisti perché i cittadini ci chiedono maggiore sicurezza”. Lo ha affermato Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alle regionali in Campania, nel corso della conferenza stampa ‘Campania sicura’, con la partecipazione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“Pensiamo che le polizie locali devono divenire uno strumento importante a supporto delle forze di polizia – ha spiegato il candidato – e la nostra iniziativa sarà quella di far assumere nuovi agenti di polizia locale, aumentare la formazione, dotare di mezzi adeguati e di tecnologia la polizia locale, sempre in coordinamento con le forze dell’ordine, Prefettura e Questura”.

Rispondendo a una domanda sulla nomina di un possibile assessore regionale alla Sicurezza, Cirielli ha detto: “Non so se fare un assessore che si occupi solo di sicurezza, credo sia riduttivo, ma la delega potrebbe anche restare al presidente, ma servirà una struttura ad hoc sul tema”.

Share on: WhatsApp