REGIONALI IN CAMPANIA. IL CONFRONTO TRA ROBERTO FICO E EDMONDO CIRIELLI MARTEDI’ 18 SU SKY

In vista delle elezioni regionali in Campania, che si terranno il 23 e 24 novembre 2025, il canale all news diretto da Fabio Vitale completa la sua copertura editoriale speciale con un nuovo appuntamento de Il Confronto, il format che negli anni ha contribuito a rendere Sky TG24 un punto di riferimento per il racconto della politica italiana.

Dopo i numerosi faccia a faccia già andati in onda per le altre regioni al voto, ora è il turno della Campania: appuntamento per martedì 18 novembre alle 10.30, in diretta dagli studi di Roma Montecitorio, per seguire il duello televisivo che vedrà fronteggiarsi Roberto Fico ed Edmondo Cirielli.

Roberto Fico, già presidente della Camera dei deputati, è il candidato del centrosinistra, sostenuto da una coalizione formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e da varie liste civiche, con l’obiettivo di conquistare la presidenza della Regione dopo i dieci anni di governo di Vincenzo De Luca. Edmondo Cirielli, attuale viceministro degli Affari Esteri, corre invece per il centrodestra, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega per Salvini Premier, Forza Italia, Noi Moderati e da una lista civica di ispirazione territoriale, con l’intento di riportare la Campania sotto la guida del centrodestra.

Il confronto sarà condotto da Giovanna Pancheri e si svolgerà secondo il format ormai consolidato: stesso tema di domanda per entrambi i candidati e uguale tempo di risposta, una domanda incrociata e, in chiusura, l’appello finale agli elettori. Al termine del faccia a faccia, con ospiti e commentatori, l’analisi sui temi emersi nel dibattito.

