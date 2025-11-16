REGIONALI IN CAMPANIA. A BARONISSI L’ASSOCIAZIONE ALETHEIA INCONTRA FRANCO PICARONE

Continua, su tutto il territorio della Provincia di Salerno, la campagna elettorale di Franco Picarone, candidato nella lista del Partito Democratico per le prossime elezioni Regionali del 23 e 24 Novembre. A Baronissi….

Una Bella iniziativa elettorale è stata organizzata dall’ Associazione “ Aletheia “, guidata da Mimma Grimaldi,  per supportare il candidato del PD Franco Picarone alle elezioni Regionali 2025: imprenditori, commercianti, medici, professionisti hanno preso parte all’incontro.
Hanno preso parte all’iniziativa: il Segretario cittadino del PD di Baronissi Giovanni Cavaliere e la dott.ssa Maria Laura Mignoni, Primario del reparto di psichiatria dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

