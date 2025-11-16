LUCIA PAGANO (A TESTA ALTA): “GRAZIE DE LUCA, CONTINUIAMO IL LAVORO SERIO E CONCRETO”

Grande successo per l’iniziativa elettorale che, a San Marzano sul Sarno, ha visto la candidata al Consiglio Regionale con la lista A TESTA ALTA Lucia Pagano incontrare gli elettori insieme al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“Stamattina” scrive Lucia Pagano, “la mia città e i sostenitori di tutta la provincia di Salerno hanno risposto alla chiamata. Una partecipazione straordinaria per la visita del presidente Vincenzo De Luca. A testa alta, continuiamo un lavoro serio, determinato e proficuo per la nostra terra.”

