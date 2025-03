ELEZIONI COMUNALI DI CAPACCIO 2025. TUTTO NELLE MANI DEL MINISTRO PIANTEDOSI

E’ tutto nelle mani del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: il futuro svolgimento delle elezioni comunali di Capaccio, in programma per il 25 ed il 26 di Maggio, dipende dalle decisioni che, già nelle prossime ore, il Viminale potrebbe adottare nei confronti dell’Ente, già commissariato dopo le dimissioni di Alfieri dalla carica di Sindaco. L’indagine che, questa mattina, ha portato alla notifica di nuove ordinanze nei confronti, soprattutto, di ex amministratori comunali apre la strada alla nomina di una Commissione di Accesso e, contemporaneamente, al provvedimento di rinvio delle elezioni fino al termine dei lavori di accertamento da parte della stessa commissione. Nelle prossime ore il provvedimento di questa mattina dovrebbe essere inviato alla Prefettura di Salerno che, a sua volta, comunicherà tutto, in maniera ufficiale, al Ministero dell’Interno,

