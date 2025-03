ROBERTO CELANO (FI): “RUGGI D’ARAGONA, IL MANAGER D’AMATO SI DIMETTA”

“La difesa del sistema organizzativo del Ruggi del Direttore Generale lascia assolutamente perplessi. Ci si chiede come mai, allora, solo dopo la trasmissione televisiva sia stata attivata una commissione d’inchiesta interna e come mai il DG, che attacca la stampa accusandola di diffamazione, non quereli, a salvaguardia del buon nome suo e dell’azienda che rappresenta, il medico legale che pubblicamente ha asserito che, intervenendo in tempo, la paziente avrebbe avuto qualche possibilità di essere salvata. L’intervento del dott. D’Amato ci convince ancora più che il Ruggi andrebbe immediatamente commissariato.”

Lo scrive il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Roberto Celano.

Per molto meno, per incidenti analoghi e senza alcuna esposizione mediatica, in altri tempi, abbiamo assistito alla rimozione ad horas della direzione generale. La verità è che la pessima organizzazione del PS dell’ospedale Ruggi potrebbe dare adito alla triste sensazione che a Salerno non solo c’è chi decide chi ha diritto a lavorare e chi no, i giovani che devono restare in città e quelli costretti a trovare fortuna altrove, ma perfino chi deve vivere e chi deve soccombere. Tutto ciò accade nel silenzio assoluto ed assordante del Primo Cittadino, più attento alla difesa del sistema di potere, responsabile di queste vergogne, che alla tutela dei reali interessi della città e dei salernitani