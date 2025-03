IMMA VIETRI (FDI): “ARRESTO ALFIERI, ANCORA SILENZIO DA DE LUCA E DA SCHLEIN”

“Dai nuovi arresti condotti dalla Dia di Salerno, con la pesante accusa (tra le altre) di voto di scambio politico mafioso, che vedono coinvolto, ancora una volta, il sindaco dimissionario di Capaccio Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri insieme ad altri amministratori locali, emerge un quadro davvero inquietante che desta molta preoccupazione”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Dalle indagini si delinea, infatti, l’esistenza di una vera e propria cappa di malaffare e malapolitica che ora, grazie al lavoro portato avanti dalle Forze dell’Ordine e dalla Magistratura, si sta poco a poco sgretolando. Chissà se, almeno questa volta, dal Partito Democratico e dal governatore della Campania De Luca – di cui Alfieri è stato prima capo della segreteria e poi consigliere per l’Agricoltura – arriveranno parole chiare di condanna. Chissà se finalmente parlerà soprattutto la segretaria dei dem Elly Schlein, la quale è sempre pronta a puntare il dito contro gli avversari e a trincerarsi nel silenzio, invece, quando le inchieste giudiziarie riguardano suoi compagni di partito”, conclude Vietri.

