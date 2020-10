ELEZIONI ORDINE COMMERCIALISTI. PRESENTATA LA LISTA UNITI PER LA PROFESSIONE: AGOSTINO SOAVE PRESIDENTE

È il Consigliere Segretario uscente Agostino Soave il candidato presidente per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno designato dalla Lista “Uniti per la professione”, il progetto partecipativo di costruzione e condivisione della governance dell’Ordine nato cinque anni dalla sintesi di tre delle principali Associazioni di Categoria – l’Associazione Dottori Commercialisti (ADC), l’Associazione Impegno e Passione – Accademia Italiana dei Dottori Commercialisti Salerno (AIP-ANDOC Salerno), l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno (UGDCEC) – e molti professionisti non iscritti alle associazioni suindicate ma che si riconoscono nel motto e nella proposta programmatica al servizio della professione.

Condivisione, trasparenza e partecipazione i punti cardine del progetto, frutto di un confronto sempre aperto sulle esigenze più pregnanti delle diverse anime della categoria, volto a rimarcare il senso di unione e appartenenza propri di un Ordine di tutti e già premiato alle precedenti elezioni ordinistiche. Non a caso, dunque, la scelta di coerenza e continuità del gruppo si fonda sulla qualità e compattezza della squadra che ha brillantemente guidato l’Ordine professionale negli ultimi quattro anni, a partire dal candidato presidente.

“Nel mandato ormai in scadenza – sottolinea Agostino Soave – abbiamo lavorato con grande dedizione per rinnovare il nostro Ordine, portando avanti un’attenta politica di valorizzazione della professione in ogni sede possibile e sostenendo i colleghi con disponibilità continua e immediata in ogni doglianza presentata. Un impegno che saremmo onorati di poter proseguire anche nei prossimi 4 anni non solo con parte della squadra consolidata uscente ma anche con forze e idee fresche che ci accompagnano in questa nuova avventura. Il comune denominatore resta sempre lo stesso: la governance al servizio dei colleghi”.

Venti i candidati che compongono la squadra, trasversale tra consiglieri uscenti e volti nuovi per l’ODCEC ma con esperienze di lungo corso nelle realtà associative, che tiene conto della rappresentanza territoriale della circoscrizione e punta sulle nuove leve, senza accantonare l’esperienza dei decani della professione.

Ecco la lista completa dei candidati al Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione di Salerno che costituiscono la lista “UNITI PER LA PROFESSIONE”: Agostino Soave – Candidato Presidente, Giuseppe Arleo, Antonella Barletta, Vincenzo Capasso, Gerardina Castronuovo, Maria Catarozzo, Pierluigi Chiarito, Achille De Caro, Antonio (detto Tony) De Lucia, Angelo Fiore, Nicola Fiore, Matteo Galileo, Silvia Iula, Vincenzo Landi, Gerardo Petrozzino, Donatella Raeli, Americo Rinaldi, Massimo Ronca, Mauro Scelzo, Ciro Squitieri.

Le Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno e del Collegio dei Revisori si svolgeranno il 5 e il 6 novembre prossimi presso la sede in Via Roma a Salerno.