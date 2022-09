ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE: TUTTO IN UN SOLO GIORNO, VOTO E SCRUTINIO

Tutto in un solo giorno: voto e scrutinio. Per le elezioni politiche del prossimo 25 Settembre, il Ministero dell’Interno ha confermato che il tutto avverrà in un’unica giornata: seggi aperti dalle 7:00 del mattino fino alle 23:00 ed al termine delle operazioni di voti si inizierà con gli scrutini, senza soluzione di continuità.

A differenza di quanto avvenuto in occasione delle ultime elezioni amministrative, che si sono celebrate in concomitanza con i referendum, per il voto del 25 Settembre non ci sarà da attendere il giorno dopo per conoscere i dati ufficiali.

Il tutto avverrà nel corso della nottata, considerato anche la semplicità dell’attribuzione del voto ai singoli partiti: non è previsto il voto disgiunto e non ci sono voti di preferenza.