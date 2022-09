PROVINCIA DI SALERNO. FRANCESCO MORRA: “RIAPERTO IL MUSEO PROVINCIALE”

“E’ con grande gioia e orgoglio che questa mattina ho preso parte, insieme al presidente della Provincia Michele Strianese e al vice sindaco del Comune di Salerno Paky Memoli, alla cerimonia di riapertura del Museo archeologico provinciale di via San Benedetto.”

Lo scrive il Consigliere Provinciale Francesco Morra, delegato al Patrimonio Culturale della Amministrazione Provinciale.

La struttura che prima dell’emergenza sanitaria contava oltre 25mila visitatori all’anno, tornerà finalmente ad essere agibile dopo l’ultimazione di interventi urgenti di impermeabilizzazione della copertura, di sostituzione di elementi della controsoffittatura e dei pannelli traslucidi del velario. Il museo era purtroppo chiuso dal 2019, ma grazie all’impegno profuso da Palazzo Sant’Agostino, si è riusciti a reperire i fondi necessari per renderlo nuovamente fruibile per i salernitani ed i turisti. E’ un tempio della cultura e, come sosteneva Tahar Ben Jelloun, con la cultura si impara a vivere insieme. Ora sarà nostro compito cementare la comunità con iniziative che sappiano far brillare ancora di più le tracce del nostro passato. Un concorso di idee per giovani creativi, percorsi e laboratori didattici per le scuole, insomma una serie di progetti per rendere il museo sempre più vivo.