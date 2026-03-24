ELEZIONI PROVINCIALI 2026. PASQUALE ALIBERTI (FI): “PERCHE’ VOTO FISSATO INFRASETTIMANALE?”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Finalmente il vicepresidente Guzzo ha indicato le date per l’elezione del Presidente della Provincia. Una scelta anomala, presa senza il coinvolgimento degli altri consiglieri provinciali e fissata in un giorno infrasettimanale: una decisione che rischia di penalizzare quegli amministratori impegnati quotidianamente nelle proprie attività istituzionali e professionali.

Lo scrive in una nota il Consigliere Provinciale di Forza Italia Pasquale Aliberti.

Questo modo di procedere è l’ennesimo segnale di una gestione accentrata che, troppo spesso, muovendosi dietro le quinte ha condizionato nomine, atti amministrativi e l’utilizzo degli spazi di un ente che dovrebbe essere, invece, al servizio di tutti i Comuni, al di là delle appartenenze politiche e delle ideologie. La Provincia si occupa di temi cruciali come scuole e strade: ambiti fondamentali, soprattutto in un momento di grande difficoltà per gli enti locali, spesso privi delle risorse necessarie per investire in opere e infrastrutture su cui, pur volendo, non possono intervenire direttamente.

In attesa che venga finalmente superata la legge Delrio, è indispensabile che questo ente venga guidato con responsabilità e visione. Pertanto auspichiamo per il prossimo futuro un Presidente che non sia un fantoccio ma una figura autorevole, competente, profondamente radicata nel territorio e consapevole del ruolo che è chiamata a svolgere. La Provincia non può essere terreno di conquista né spazio da occupare per logiche di potere o per garantire la sopravvivenza di sistemi clientelari.

Dopo dieci anni di governo, c’è chi cerca ancora ossigeno per restare in piedi. Noi, invece, chiediamo un cambio di passo: meno interessi personali, più attenzione concreta ai bisogni di un territorio complesso e variegato.

Abbiamo lanciato noi l’allarme della poca trasparenza ma voglio ringraziare anche i parlamentari che, a tutti i livelli istituzionali, si sono attivati affinché la Provincia non diventasse proprietà di pochi, ma restasse davvero la casa di tutti”

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