ELEZIONI RETTORE UNISA: DA SCIENZE POLITICHE SPUNTA IL NOME DI VIRGILIO D’ANTONIO

Arriva dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Salerno il primo nome di un potenziale candidato alla carica di Rettore: l’attuale Direttore Virgilio D’Antonio, poco prima dell’inizio della pausa estiva, ha, infatti, avviato una serie di contatti con alcuni dipartimenti per testare la disponibilità a sostenere una sua candidatura. La situazione, al momento, resta interlocutoria con D’Antonio impegnato in una campagna elettorale che sta per iniziare, con l’attuale Rettore Loia che resta in stand by, in attesa di avere nuove interlocuzioni con tutto il mondo accademico. C’è ancora tempo, ma a settembre lo scacchiere delle alleanze e delle possibili candidature inizierà a prendere corpo, con tutto il mondo accademico di Unisa che si appresta ad individuare il nome di chi avrà il compito di guidare l’Ateneo per i prossimi anni.

Share on: WhatsApp