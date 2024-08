SCUOLE, RINVIO AD OTTOBRE PER L’APERTURA ? LA RICHIESTA ARRIVA AL MINISTRO VALDITARA

E’, ufficialmente, arrivata sulla scrivania del Ministro Valditara una richiesta, presentata da alcune sigle sindacali, per rinviare l’inizio dell’anno scolastico ad Ottobre, per le condizioni climatiche troppo calde.

Sindacati e associazioni hanno poi chiesto al ministro di modificare il calendario scolastico a causa del cambiamento climatico in corso: “Con questa afa è assurdo iniziare le lezioni entro metà settembre, meglio ottobre. Ci vuole buon senso e lungimiranza. Anche i cicli produttivi devono cambiare e la pubblica amministrazione deve avviare questi cambiamenti secondo il clima”, ha dichiarato il presidente dell’Associazione nazionale insegnanti e formatori (Anief), Marcello Pacifico. Tuttavia, la proposta ha subito diverse critiche dalle associazioni dei genitori, date le difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia, oltre agli alti costi dei centri estivi. “La lunghissima pausa scolastica moltiplica le disuguaglianze, favorisce la perdita di competenze cognitive e relazionali di bambine, bambini e adolescenti e scoraggia la conciliazione di vita-lavoro per tanti genitori costretti a destreggiarsi tra campi estivi costosissimi e mancanza di alternative a prezzi ridotti”, si legge in una petizione che ha già raggiunto ad oggi più di 60.600 firm