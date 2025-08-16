ELLY SCHLEIN CEDE: VERSO L’OK AL CONGRESSO PD IN CAMPANIA CON PIERO DE LUCA SEGRETARIO

Pare che sia cosa fatta e che manchi solo l’ok definitivo della Commissione che deve approvare il regolamento. Il Congresso Regionale del PD della Campania si farà e Piero De Luca verrà eletto nuovo Segretario Regionale del Partito Democratico. Nei primi giorni della prossima settimana la procedura si sbloccherà e per la metà di settembre, salvo clamorosi colpi di scena, si chiuderà anche il lungo periodo di commissariamento per il PD Campano. È questo il prezzo che Elly Schlein è costretta a pagare per chiudere l’intesa sul nome di Roberto Fico come candidato Presidente del campo largo in Campania.

Non sono mancati, nei giorni scorsi, interventi critici per la possibile scelta di Piero De Luca quale nuovo Segretario Regionale del Partito Democratico in Campania. E, ovviamente, non è escluso che ce ne possano essere ancora altri, proprio in vista della convocazione dell’assemblea del Pd in Campania.