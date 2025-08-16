ELEZIONI REGIONALI IN CAMPANIA. LA NUOVA DATA: SI VOTA 16 E 17 NOVEMBRE

Con ogni probabilità le Elezioni Regionali in Campania si terranno domenica 16 e Lunedì 17 Novembre. Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca pare aver cambiato opinione rispetto alla prima indicazione che era quella del 23 e 24 Novembre. Una settimana di anticipo rispetto alla data che tutti avevano segnato in rosso sul calendario e che potrebbe essere anche la stessa data scelta da Veneto e Puglia, per una sorta di election day da tenere a metà del mese di Novembre.

Cambia, in questo modo, anche la data per il deposito ufficiale delle liste dei candidati alla Presidenza della Regione ed al Consiglio Regionale che sarà quella di sabato 18 e Domenica 19 Ottobre.

Il decreto di indizione delle Elezioni Regionali dovrebbe essere firmato da De Luca nella prima settimana di Settembre.

