SANITA’ IN CAMPANIA. MARTUSCIELLO (FI) INSISTE: “CAMPANIA FUORI DA PIANO DI RIENTRO”

“Schillaci compia il secondo passo. Dopo la revoca della commissione vaccini faccia rientrare la Campania sul piano. Quella scelta di fermare il piano di rientro della nostra regione è solo ideologica. Una battaglia politica che noi non vogliamo combattere. Noi siamo con i campani, non contro De Luca. Abbiamo bisogno di tornare alla normalità.
Schillaci faccia il secondo passo, si liberi di tutti questi che utilizzano il suo nome per fargli combattere una battaglia che nessuno vuole. Convochi la Campania”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

