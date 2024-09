ELLY SCHLEIN DICE OK AL CONGRESSO REGIONALE DEL PD IN CAMPANIA: SI VOTA A FINE 2024

La Segretaria Nazionale del Partito Democratico Elly Schlein ha dato il via libera alla celebrazione del Congresso Regionale del Partito Democratico in Campania, commissariato dal febbraio dello scorso anno, con la guida affidata al Senatore Antonio Misiani che, adesso, dovrebbe concludere il suo impegno in Regione, avviando le procedure per la celebrazione del Congresso Regionale che si dovrebbe tenere entro la fine del 2024.

Regole e delegati per il Congresso, a questo punto, saranno definite già nel corso delle prossime settimane, avendo chiaro l’obiettivo del Congresso Regionale che è quello di restituire una guida politica eletta al Pd in Campania, alla vigilia dell’appuntamento con le elezioni regionali dell’Autunno del 2025.

Chi saranno i candidati ? Questo è tutto da vedere, si lavorerà per una candidatura unitaria ed anche da questo si comprenderà fino a che punto la Segreteria Nazionale del Pd accompagnerà De Luca nella sua corsa verso il terzo mandato.