ANIELLO GIOIELLA (FDI): “CON EDMONDO CIRIELLI CANDIDATO PRESIDENTE PER CAMBIARE DAVVERO LA CAMPANIA”

“Edmondo Cirielli è il miglior candidato alla Presidenza della Regione Campania che il Centro Destra possa mettere in campo alle prossime elezioni Regionali dell’Autunno del 2025. Il calore e la partecipazione della due giorni di Avellino, dove si è celebrata anche la Conferenza Regionale Programmatica, confermano che Fratelli d’Italia ha una classe dirigente pronta per governare, anche in Regione Campania, per cambiare, davvero, la nostra terra”. Lo dichiara Aniello Gioiella, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Provinciale a Salerno.

“Le bugie raccontate negli ultimi 9 anni da De Luca e dal centro sinistra”, continua Gioiella, “stanno emergendo e sono sotto gli occhi di tutti: ad ogni cittadino della Regione Campania basta recarsi in uno degli Ospedali pubblici della nostra Provincia e della nostra Regione per comprendere il disastro che De Luca & Company hanno realizzato durante il loro governo. E’ giunta l’ora di cambiare, di cambiare per davvero la nostra Regione e per farlo tutto il centro destra, ma anche altre forze moderate e civiche, devono sostenere il nome di Cirielli”