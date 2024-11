ELLY SCHLEIN, IL CASO CAMPANIA DOPO LE REGIONALI IN UMBRIA ED EMILIA ROMAGNA

Nell’agenda della Segreteria Nazionale del Pd Elly Schlein c’è segnato, in rosso, il nome della Regione Campania, con un partito da ricostruire, partendo, ovviamente, dai Consiglieri Regionali in carica ma la data nella quale è annotato il caso arriva a fine novembre, al termine della tornata elettorale in Umbria ed Emilia Romagna. La consegna, fino a quella data, è di rimanere il piu’ possibile in silenzio, evitare di agitare, ulteriormente, le acque perchè la partita, soprattutto, in Umbria è troppo importante e delicata per mischiare vicende elettorali contingenti con il caso De Luca ed il suo terzo mandato.

L’obiettivo di Elly Schlein è chiaro: investire, politicamente, in Campania; fare chiarezza nell’attuale classe dirigente per capire da che parte stanno; individuare, con gli alleati, il nome di un candidato (o di una candidata); partire con una campagna elettorale che potrebbe avere due fronti aperti: quello del Centro Destra ed il fuoco amico di Vincenzo De Luca.