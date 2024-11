IL FORUM PROVINCIALE DEI GIOVANI A MERCATO SAN SEVERINO: EVENTO DALL’8 AL 10 NOVEMBRE

E’ in arrivo l’ottava edizione del Forum Day 2024 – Stati Generali delle Politiche Giovanili in Provincia di Salerno, l’appuntamento annuale più significativo per il mondo giovanile salernitano, che si terrà a Mercato San Severino da venerdì 8 a domenica 10 novembre.

Organizzato dal Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, in collaborazione con il Forum dei Giovani di Mercato San Severino, l’Amministrazione Comunale e il Forum Regionale dei Giovani – Campania, il Forum Day rappresenta ormai un momento di confronto fondamentale a livello regionale e nazionale. La manifestazione riunisce giovani politicamente attivi, esponenti della società civile e associazioni giovanili per un confronto ricco di idee, progetti e buone pratiche, con l’obiettivo di esplorare soluzioni concrete per le politiche giovanili del nostro territorio.

La partecipazione attiva, insieme alla metodologia del dialogo strutturato europeo, permetterà ai partecipanti di sentirsi veri protagonisti di un evento pensato per ricaricare l’energia civica e ispirare il cambiamento. Siamo certi che, con il vostro supporto, riusciremo a diffondere ancora di più la portata di questa iniziativa unica, rendendola un’occasione imperdibile per tutti coloro che, come noi, credono nella forza del dialogo e nell’impegno giovani