ELLY SCHLEIN SNOBBA LA CAMPANIA: PER LA FESTA REGIONALE SOLO UN VIDEOCOLLEGAMENTO

Elly Schlein, alla fine, ha deciso di evitare il contatto diretto con il Partito Democratico della Campania e, in modo particolare, con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca: nessuna presenza fisica alla Festa Regionale dell’Unità, in programma dal 28 Settembre alle Terme di Agnano, ma solo un video collegamento con l’evento per salutare iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico.

Una decisione che era già nell’aria, considerato che nel programma della Festa dell’Unità, la giornata conclusiva, solitamente riservata ai leader nazionali, vedrà la presenza solo del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.