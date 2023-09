SARNO. CANFORA CON LA DECADENZA PERDE PEZZI: SE NE VA IL VICE SINDACO ROBUSTELLI

Giuseppe Canfora non solo perde la carica di Sindaco, dopo la decadenza sancita dalla Prefettura di Salerno per la condanna nella vicenda del Consorzio Asi, ma inizia a registrare anche l’allontanamento dei suoi fedelissimi a cominciare dal Vice Sindaco Robustelli che ha rassegnato le dimissioni dalla Giunta, dopo la decisione dell’ex Presidente della Provincia di affidare a Eutilia Viscardi il ruolo di reggente. Si spacca il gruppo che, negli ultimi 9 anni e mezzo, ha guidato il Comune di Sarno e la vicenda della decadenza ha fatto esplodere i veleni che, da tempo, covavano all’interno della Giunta dell’ex sindaco Giuseppe Canfora. Un pessimo segnale in vista della prossime elezioni amministrative della primavera del 2024.

