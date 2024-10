“Esprimo solidarietà ai dirigenti del Pd ancora una volta insultati” da Vincenzo De Luca. “E’ un peccato perchè questi insulti vanno a coprire i buoni risultati che sta ottenendo la Campania.

Non credo si stia così in una comunità plurale. In una comunità ci si rispetta. Tutti utili, nessuno indispensabile e nessuno eterno”. Così Elly Schlein su Vincenzo De Luca a Piazza Pulita su La7.