I PERITI INDUSTRIALI ITALIANI AL CONVEGNO INTERNAZIONALE IN PROGRAMMA A LUSSEMBURGO

Dal 10 al 13 ottobre 2024, i Periti Industriali italiani hanno partecipato al Convegno Europeo dei Giovani Ingegneri (EYE) a Lussemburgo, organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale degli Studenti Ingegneri lussemburghesi. L’evento ha riunito giovani professionisti del settore industriale e ingegneristico provenienti da tutta Europa, rappresentando un’importante occasione per lo scambio di idee e conoscenze, la creazione di nuove reti di contatto e lo sviluppo di soluzioni innovative alle sfide del futuro.

Nel corso del convegno, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare siti industriali di rilevanza, ascoltare interventi di esperti e partecipare a workshop su temi di interesse globale, quali economia circolare, energie rinnovabili e il ruolo della professione ingegneristica nell’era dell’Industria 4.0.

Un momento chiave dell’evento è stato l’intervento del rappresentante italiano Ivan Kuptsov che ha proposto la creazione di un programma di scambio tra giovani ingegneri, denominato Young Engineer Exchange, coinvolgendo vari Paesi europei e aziende interessate. L’iniziativa mira a potenziare le competenze in settori strategici come il Carbon Capture Storage, i sistemi di accumulo di energia a batterie (BESS), l’idrogeno e il nucleare. La proposta ha riscosso notevole interesse da parte di nazioni come Belgio, Portogallo e Germania, che hanno riconosciuto il valore di uno scambio internazionale per arricchire la formazione dei giovani ingegneri.

“Credo fermamente che questa apertura verso diversi settori possa arricchire ulteriormente il programma,” ha dichiarato Ivan Kuptsov. “Offriremo una piattaforma flessibile e inclusiva per lo scambio di conoscenze e competenze tra giovani professionisti europei. Continueremo a sviluppare i dettagli del programma, garantendo che risponda alle esigenze di tutti i Paesi partecipanti”.