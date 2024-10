NOCERA SUPERIORE. I CONSIGLIERI COMUNALI AMATO E CARLEO: “TRASPORTO SCOLASTICO ANCHE PER CHI VUOLE PAGARE PER INTERO QUOTA”

Dalla riunione della Terza Commissione del Comune di Nocera Superiore arriva la proposta dei consiglieri comunali di opposizione Carmine Amato e Annalisa Carleo, per garantire un trasporto scolastico inclusivo, per tutti.

È quello che auspichiamo e che abbiamo deciso di sottoporre, in primis in Commissione, e, in secundis , all’attenzione dell’Amministrazione D’Acunzi, come proposta per allargare la fruizione del servizio anche per quelle famiglie che, pur avendo un reddito ISEE alto e quindi non inseribile nelle agevolazioni o nella compartecipazione della spesa da parte dell’Ente, intendono farsi per intero carico dei costi.

Il trasporto scolastico, come la mensa, è un servizio a domanda individuale e, quindi, crediamo debba salvaguardare il principio dell’inclusività allargando le maglie della partecipazione anziché restringerle come ha fatto l’Amministrazione D’Acunzi, con una lista di cosiddette ‘riserve’ iscritte al servizio pari a diversi nuclei familiari. Noi abbiamo il dovere di venire incontro alle esigenze di quelle famiglie in cui entrambi i genitori sono lavoratori e che, pur avendo un ISEE al di sopra della soglia di compartecipazione della spesa fissata dalle norme, intendono sostenere le spese necessarie per assicurare ai propri figli l’arrivo a scuola con il trasporto scolastico pubblico. Pertanto, la nostra proposta all’Amministrazione D’Acunzi -visto che si parla tanto di dialogo costruttivo per il bene della comunità- è quella di allargare il servizio anche alle famiglie che vorranno sostenere per intero la spesa del trasporto. Evidenziavano altresì le criticità presenti anche relativamente al servizio mensa , servizio da migliorare soprattutto per una più efficiente collaborazione intesa tra indirizzo politico, ufficio competente e scuola. I consiglieri si complimentavano in ogni caso con la dirigenza dell’Ufficio delle Politiche Sociali , per gli sforzi nella gestione di temi delicati e di primaria importanza. Il consigliere Carmine Amato evidenziava che grazie al Governo Meloni , sono arrivati all’Ente Comunale fondi per circa 400.000,00 € per il potenziamento dei servizi mensa e relativi spazi nelle scuole.