ITALIA VIVA SENZA LISTA E SENZA SIMBOLO PER LE REGIONALI ANCHE IN EMILIA ROMAGNA ED IN UMBRIA

Matteo Renzi, dopo la Liguria, segna il passo anche in Emilia Romagna ed in Umbria dove il simbolo e la lista di Italia Viva non sarà presente alle prossime elezioni Regionali in programma a Novembre. Niente logo di Italia Viva ma, a quanto pare, alcuni candidati inseriti in liste civiche. Un segnale preoccupante per il partito di Matteo Renzi, anche in vista delle prossime scadenze elettorali, a cominciare dalle Regionali in Campania dove, da tempo, si parla di una possibile lista condivisa con altre forze politiche, a cominciare dal Partito Socialista Italiano, già socio elettorale di Renzi, in occasione della fallimentare campagna elettorale per le Europee del 2024. La situazione, all’interno di Italia Viva in Campania, comincia ad essere preoccupante; c’è il nervosismo di qualche consigliere regionale in carica che inizia a guardarsi intorno. E, a quanto si narra, non è detto che lo sguardo sia rivolto nel campo del centro sinistra.

