DE LUCA REPLICA ALLA SCHLEIN: “DA ANNI VENGO OFFESO DAI COMPONENTI DELLA DIREZIONE NAZIONALE DEL PD”

“Mi hanno riferito che, credo nella serata di ieri, il segretario del Partito democratico ha fatto affermazioni di questo tipo: ha espresso solidarietà ad alcuni esponenti del partito in relazione all’insulto, a qualche tono forte utilizzato dal presidente della Regione CAMPANIA. Devo ricordare al segretario del Partito democratico che sono due anni che il presidente della Regione CAMPANIA viene insultato e attaccato personalmente da esponenti del Partito democratico, in qualche caso membri della segreteria nazionale”. Lo dice, riferendosi all’europarlamentare Sandro Ruotolo, il presidente della Regione CAMPANIA Vincenzo De Luca che, rivolgendosi ad Elly Schlein, afferma: “Inviterei la segretaria del Pd a non destinare la solidarietà a chi francamente non la merita. Ci sono, a volte, figure che sono espressione del trasformismo più volgare, oltre che della inconsistenza politica più evanescente. Risparmiamoci la soldarietà per quelli che buttano il sangue nei territori per cambiare la realtà e conquistare il consenso democratico. Abbiamo anni alle spalle, per quanto mi riguarda, di lotta politica solitaria, mentre altri si preoccupavano della politica politicante”. Il governatore campano insiste: “Da due anni, anziché fare i conti con il governo Meloni, si divertono ad attaccare il presidente della Regione CAMPANIA”. E conclude: “Qualche volta qualche tono diventa forte, ma non è che poi ci prendiamo collera se dopo anni di aggressione ti arriva qualche risposta un po’ più pepata. Non capovolgiamo la realtà”.

