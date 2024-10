IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SALERNO TORNA A RIUNIRSI IL PROSSIMO 25 OTTOBRE: ECCO L’ORDINE DEL GIORNO

Ci sarà, all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Provinciale di Salerno, in programma per il 25 Ottobre a partire dalle 15:00, anche la sentenza del Consiglio di Stato che determina i nuovi confini comunali tra Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino. La conferenza dei capigruppo a Palazzo Sant’Agostino ha stabilito, infatti, la data e l’ordine del giorno del Consiglio Provinciale, il primo dopo la bufera giudiziaria che ha travolto il Presidente Franco Alfieri che, il prossimo 21 Ottobre, discuterà dinanzi ai magistrati del Tribunale del Riesame, l’istanza per l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

All’ordine del giorno del Consiglio Provinciale del prossimo 25 Ottobre anche l’approvazione del Bilancio Consolidato insieme ad una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio.

La seduta sarà condotta da Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia, oggi facente funzioni del Presidente Alfieri dopo il provvedimento di sospensione della Prefettura di Salerno.