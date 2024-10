BARONISSI. ESTER SAPERE: “GIOVANI IN VIAGGIO PREMIO, RIVALUTARE IL CONCETTO DI MERITO”

“Il merito scolastico deve essere riconosciuto e premiato, soprattutto in una fase storica come quella che stiamo attraversando. Ed è per questo motivo che, in qualità di Consigliere Comunale con delega alle Politiche Giovanili, accolgo con grande soddisfazione la scelta dell’Amministrazione Comunale di Baronissi, guidata dal Sindaco Anna Petta, di premiare, con un viaggio premio a Cracovia, 5 giovani studente di Baronissi che, nell’arco dell’anno scolastico 2023-2024, si sono particolarmente distinte per i risultati scolastici ottenuti.” E’ quanto dichiara la Consigliera Comunale di Baronissi Ester Sapere. “A tutti i giovani del nostro territorio dobbiamo mostrare vicinanza e sostegno, ma non possiamo esimerci dal riconoscere un giusto premio a chi ha raggiunto punte di eccellenza, nell’ambito scolastico. Il merito deve essere un criterio, non certo l’unico, per sostenere le nuove generazioni”

Share on: WhatsApp