ELLY SCHLEIN VINCE IN EMILIA ROMAGNA ED UMBRIA. M5S E TERZO POLO CANCELLATI DALLA MAPPA

Elly Schlein si rinforza e dopo la batosta della Liguria si riprende, con il Pd oltre il 40%, l’Emilia Romagna e conquista l’Umbria, con il Partito Democratico primo partito sopra il 30%. Un dato politico forte che porta, anche, alla cancellazione o quasi dal panorama politico del Movimento 5 Stelle del Terzo Polo con Italia Viva ed Azione, ristretti in liste civiche che non sfondano e rimangono a percentuali bassissime. Il Partito Democratico, con i numeri che arrivano dalle Regionali di Umbria ed Emilia Romagna, è quasi autosufficiente, gli alleati fanno da contorno e non sembrano poter alzare la voce, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Per il Pd nazionale una grande iniezioni di fiducia, per la Campania la vittoria di Elly Schlein in Emilia Romagna ed in Umbria apre uno scenario tutto da comprendere, nel quale il Movimento 5 Stelle non potrà chiedere di dare le carte ma dovrà limitarsi ad un ruolo di secondo piano all’interno della coalizione che la Segretaria Nazionale del Partito Democratico da domani mattina inizierà a formare.

Per De Luca & Co. non si tratta di una buona notizia. Anzi. Anche per gli alleati dell’attuale Presidente della Regione Campania si apre una fase di profonda riflessione e tutto quanto deciso, fino ad oggi, puo’ essere rimesso in discussione.