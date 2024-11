SIMONE VALIANTE: “ELLY SCHLEIN, UNA CHE SA VINCERE MA CHE SA ANCHE COSTRUIRE”

“Con le due vittorie di Umbria ed Emilia Romagna, Elly Schlein segna il passo non solo perché vince ma perché dimostra che in regioni normali e con gruppi dirigenti plurali non si vince soltanto, ma si costruiscono gruppi dirigenti, non partendo dal nulla, ma lavorando evidentemente su due bravi amministratori locali di una nuova generazione. È un modello e la sua ostinazione, novità assoluta nel panorama apatico di chi l’ha preceduta, la rende vincente con pazienza e dedizione, con una coalizione, tra l’altro, che è una vera invenzione della segretaria del Pd. Al di come la si pensi, valutando anche in maniera asettica il suo operato, è una che sa vincere ma sa anche costruire.”

Lo scrive l’ex parlamentare del Pd ed oggi Sindaco di Cuccaro Vetere Simone Valiante.