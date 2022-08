ENRICO LETTA VUOLE STRINGERE I TEMPI: “LISTE E CANDIDATI PRONTI PRIMA DI FERRAGOSTO”

Il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta punta a recuperare anche un solo giorno utile rispetto al centro destra e lo fa annunciando che le liste ed i candidati saranno pronti prima del 15 Agosto. Una scelta strategica per avviare una campagna elettorale che il Pd affronta con tutti gli sfavori del pronostico, quindi meglio giocare di anticipo e presentare i nomi dei candidati e delle candidate sui rispettivi territorio. Anche in Campania, dunque, ci sarà una stretta sui tempi per la individuazione dei nomi dei candidati, nonostante la situazione sia davvero ancora poco chiara. L’appello del Segretario Nazionale Letta è arrivato a tutti i segretari provinciali del Partito Democratico.

