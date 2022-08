MICHELE CAMMARANO (M5S): “ONDATA MAL TEMPO, SI CHIEDA STATO DI CALAMITA’ “

“La grave ondata di maltempo, i nubifragi e le piogge torrenziali che in queste ore si sono abbattute sulla Campania ed in particolare su alcuni centri urbani, tra cui Monteforte Irpino e intere zone dell’alto Sele del Salernitano, hanno provocato danni ingenti al territorio e alle popolazioni colpite. Sono in costante contatto con la Protezione civile per monitorare i danni nelle aree colpite – dichiara Cammarano – Molte strade rurali sono interrotte, alcune principali sono percorribili con difficoltà, i campi sono completamente distrutti”. A dirlo è il consigliere regionale Michele Cammarano che chiede al presidente De Luca di avviare l’iter per lo stato di Emergenza e Calamità.

“Occorrono tutti gli sforzi possibili per tutelare e mettere in sicurezza i territori colpiti. Grazie di cuore a tutti i volontari della Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco che in queste ore, senza sosta e senza risparmiarsi nulla, stanno lavorando sul campo per scongiurare ulteriori tragedie. La Campania è una regione a grave dissesto idrogeologico: da anni proviamo a sensibilizzare sull’urgenza dell’adozione di un piano straordinario di prevenzione. Non c’è più tempo, è indispensabile unire le forze per avviare un’ampia progettualità concreta, che si avvalga della ricerca scientifica e degli studi in materia per creare un grande progetto innovativo a difesa dei nostri territori e aree interne” – conclude Cammarano-.