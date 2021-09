ENTI LOCALI, REVISIONE DEL BILANCIO E PNRR: IL CONVEGNO A SALERNO DAL 24 SETTEMBRE

Toccherà anche ai revisori degli Enti Locali un ruolo importante e delicato nell’applicazione del PNRR: è uno dei tanti temi che sarà sviscerato questo weekend in occasione del Seminario Formativo “Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali” promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno in collaborazione con ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali), in programma domani, venerdì 24 settembre (dalle 14.30 alle 19.30), e sabato 25 settembre (dalle 9 alle 14) presso il Saint Joseph Hotel in via S. Allende 66 a Salerno.

Sarà una due giorni di approfondimento su tutti i complessi e necessari adempimenti che competono ai Revisori Enti Locali, quali i controlli sugli atti di programmazione e sul Bilancio di previsione, i controlli sui vincoli di assunzione e sulle spese del Personale, il controllo di regolarità amministrativo-contabile sulle entrate e sulle spese. In tema di controllo sugli Enti locali, il Seminario, che si caratterizza per il taglio didattico/divulgativo degli interventi, offrirà anche l’occasione per fare un focus su alcuni comuni della Campania.

Ric­co il pro­gram­ma e il par­ter­re di relatori che si susseguiranno tra venerdì e sabato all’evento formativo tra cui il dott. Antonio Colaianni, Direttore Centrale della Direzione della Finanza Locale del Ministero dell’Interno, il dott. Salvatore Bilardo, Dirigente Generale della Ragioneria Generale dello Stato e Ispettore Generale Capo I.Ge.P.A. – Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, il prof. Andrea Ziruolo Professore ordinario di Economia Aziendale Università G. D’Annunzio di Chieti e Pescara. Ai lavori interverranno anche il presidente dell’ODCEC Salerno Salvatore Giordano e il Presidente ANCREL Marco Castellani; Consigliere ODCEC Salerno delegato all’evento: Ciro Di Lascio; Consigliere ODCEC Salerno delegato alla F.P.C. : Sergio Cairone.

La partecipazione è gratuita per gli iscritti all’Ordine e per i revisori contabili e consentirà di acquisire i crediti formativi validi per l’iscrizione e/o mantenimento al registro revisori enti locali previo superamento del test finale (Min. Int. circ .F/L 7 del 05.04.2012) che si terrà il giorno 25 settembre. Altresì per gli iscritti all’ODCEC saranno riconosciuti anche I crediti formativi ordinari validi ai fini della FPC per ogni ora maturata. In os­ser­van­za del­le at­tua­li pre­vi­sio­ni nor­ma­ti­ve in ma­te­ria di ac­ces­so ai luo­ghi al chiu­so, per la par­te­ci­pa­zio­ne è ri­chie­sto il cer­ti­fi­ca­to green pass. Maggiori dettagli sul sito dell’Ordine www.commercialistisalerno.it.