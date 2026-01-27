ENZO ALAIA (CASA RIFORMISTA) VERSO LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE BILANCIO

Sarà, con ogni probabilità, il Consigliere Regionale di Casa Riformista Enzo Alaia il nuovo Presidente della Commissione Bilancio in Consiglio Regionale. Alaia, dopo aver rinunciato ad ottenere un ruolo all’interno dell’Ufficio di Presidenza, pare aver ottenuto l’ok per la guida della Commissione Bilancio che, già nelle prossime settimane, è attesa ad un primo banco di prova, con l’esame del primo Bilancio targato Roberto Fico, prima che lo stesso approdi in Consiglio Regionale per la sua definitiva approvazione.
Alaia, che nella precedente consiliatura aveva guidato la Commissione Sanità, andrà a ricoprire il ruolo che, fino allo scorso mese di Novembre, era occupato dal Consigliere Regionale del Partito Democratico Franco Picarone.