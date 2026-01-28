FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “PER NUOVO CONDONO CI VUOLE UNA LEGGE AD HOC FIRMATA DA TUTTI I PARLAMENTARI CAMPANI”

“Forza Italia è fermamente contraria a qualsiasi tentativo di introdurre un condono attraverso un emendamento infilato in provvedimenti che non c’entrano nulla. Sarebbe un errore di metodo e di merito”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

“La mancata possibilità per la Regione Campania di poter beneficiare del condono, così come avvenuto in passato per altre Regioni, è una questione seria, che riguarda l’equità e il rispetto dei territori – prosegue il leader degli azzurri campani – ma proprio per questo non può essere affrontata con scorciatoie o forzature parlamentari”. “Pensare di risolvere tutto con un emendamento ‘sul primo treno che passa’ è un’idea sbagliata. Noi chiediamo un dibattito vero, serio e alla luce del sole, attraverso un provvedimento specifico che non dia l’impressione di un blitz”, sottolinea Martusciello.

Per il segretario regionale, “la strada corretta è una proposta di legge chiara, firmata da tutti i parlamentari campani, sulla quale si apra un confronto politico e istituzionale trasparente, senza ambiguità”. “Mai più emendamenti inseriti in norme estranee – conclude -. Su temi delicati come questo servono responsabilità, metodo e rispetto delle istituzioni”.

