PD SALERNO, CONTO ALLA ROVESCIA PER L’ASSEMBLEA PROVINCIALE CHE ELEGGERA’ COSCIA SEGRETARIO

E’ scattato, all’interno del Partito Democratico della Provincia di Salerno, il conto alla rovescia per la conclusione della fase congressuale, prevista per sabato 31 gennaio, che concluderà il rinnovo degli organismi locali del Pd per, poi, arrivare all’assemblea provinciale che eleggerà, all’unanimità, Giovanni Coscia nuovo Segretario Provinciale del Pd Salerno. In questi giorni, in molti comuni della Provincia, si sono tenuti i congressi di circolo, con il voto sui vertici locali ed anche con l’indicazione sul nome dello stesso Coscia, candidato unico ed unitario per la successione a Enzo Luciano alla guida della Segreteria Provinciale di Via Manzo. Solo una volta ultimati i congressi di circoli, la Commissione elettorale stabilirà la data per la celebrazione dell’assemblea provinciale che, in ogni caso, si dovrebbe tenere dopo il 5 Febbraio, data entro la quale diverranno definitive le dimissioni dalla carica di Sindaco di Salerno di Vincenzo Napoli.