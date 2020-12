ENZO ALAIA (IV): “APRIRE TERAPIE INTENSIVE A PARENTI MALATI TERMINALI”

Lo scrive Enzo Alaia, Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, esponente di Italia Viva.

“Le ragioni che sconsigliano l’accesso dei parenti nelle terapie intensive sono chiare, ma ciò nonostante, non mi sento di sorvolare sulla vicenda umana che ne consegue, e per questo ho inviato una lettera ai direttori generali dei nosocomi della Campania in cui segnalo l’iniziativa assunta nell’ospedale di Cisanello di Pisa dal Primario del reparto di rianimazione, che ha consentito l’accesso alla terapia intensiva ai congiunti dei pazienti ricoverati in fase terminale. Ovviamente con tutte le cautele del caso e solo in quei contesti che lo consentano nella massima sicurezza.