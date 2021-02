ENZO FASANO (FORZA ITALIA): “IL NOSTRO PARTITO TORNA CENTRALE NELLE SCELTE DEL PAESE”

«Con la composizione del Governo Draghi, Forza Italia torna centrale nella vita politica del Paese. Esprimo viva soddisfazione per la nomina di tre ministri di peso che garantiranno una marcia in più all’Esecutivo in un momento di particolare difficoltà per il Paese».

È quanto afferma il deputato di Forza Italia, Enzo Fasano. «Auguri di buon lavoro alla nostra Mara Carfagna, a Renato Brunetta e Mariastella Gelmini. Naturalmente noi salernitani facciamo voti affinché il ministero del Mezzogiorno garantisca al Sud quella ripartenza di cui ha storicamente bisogno. Siamo sicuri che Mara Carfagna darà la spinta necessaria perché conosce necessità e bisogni delle nostre comunità. Per quanto riguarda il centrodestra, sebbene non tutto schierato con la maggioranza, saprà trovare sempre coesione sui temi che maggiormente interessano i cittadini e saprà mantenere l’unità a partire dalle elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali da Napoli a Milano a Roma fino a Salerno», conclude Fasano.