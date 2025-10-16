ERNESTO SICA, ECCO LA FACCIA POPOLARE NELLA LISTA DI FRATELLI D’ITALIA

La macchina organizzativa che, da sempre, ruota attorno ad Ernesto Sica è già ben lubrificata e nell’arco di pochi giorni ha rimesso in moto passioni mai sopite e legami sempre vivi. L’anima “popolare”, dialogante e sempre disponibile dell’ex Sindaco di Pontecagnano Faiano – che in Regione Campania ha ricoperto anche il ruolo di Assessore – è pronta a gettarsi in una nuova esperienza elettorale, nel Centro Destra, con la lista del Presidente Cirielli: Fratelli d’Italia.

Ernesto Sica, che appena qualche mese fa aveva lanciato una piattaforma di progetti da sottoporre ai candidati Presidenti, ha fatto la sua scelta di di campo, mettendosi al servizio del Centro Destra nel quale, all’epoca del PDL, ha militato, ottenendo anche importanti risultati.

Eppure, anche nello slogan con il quale ha lanciato la sua campagna elettorale, Ernesto Sica non si è dimenticato delle sue origini, delle sue radici, evidenziando, l’aggettivo “popolare”