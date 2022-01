ERNESTO SICA (UDC): “UN TAVOLO DI CENTRO DESTRA PER LE COMUNALI 2022 A FINE GENNAIO”

“Non c’è altro tempo da perdere, non possiamo lasciare altro spazio agli avversari politici, c’è bisogno di un tavolo del centro destra della Provincia di Salerno per iniziare la discussione sulle Comunali 2022 entro la fine del mese di gennaio. Ed il mio è un appello accorato agli amici Coordinatori Provinciali di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia per ritrovarsi, insieme, per parlare dei prossimi appuntamenti elettorali”. Ernesto Sica, Coordinatore Provinciale dell’Udc, alle prese con la riorganizzazione del partito sul territorio, guarda con fiducia al futuro.

“Il Centro Destra”, continua Sica, “è maggioranza nel Paese e lo è anche in Provincia di Salerno. Sta a noi creare una proposta politica allettante per gli elettori, per intercettare gli indecisi, chi è rimasto deluso e chi, per anni, ha creduto nel sistema De Luca che sta, oramai, crollando. L’Udc, con i suoi valori, ha un enorme potenziale elettorale, perchè i moderati, i cattolici, sono sempre tantissimi, anche se divisi in mille rivoli ed in tanti partiti. Il nostro partito, alle prossime elezioni comunali, reciterà un ruolo da protagonista”.

