ORDINE COMMERCIALISTI. SI ELEGGE IL PRESIDENTE IL 21 E 22 FEBBRAIO CON VOTO DA REMOTO

Dopo quasi un anno di attesa, pare che per l’Ordine dei Dottori Commercialisti si giunto il momento della verità e del voto per il rinnovo del Presidente e del Consiglio: le urne resteranno aperte il 21 ed il 22 Febbraio ma con la modalità del voto da remoto, ossia la possibilità di votare tramite piattaforma telematica e senza recarsi materialmente presso la sede dell’Ordine. Si tratta dell’ennesima decisione che rinvia la data e modifica le modalità del voto per l’Ordine dei Commercialisti i cui vertici attuali, da quasi un anno, si trovano in regime di proroga per l’impossibilità di celebrare le elezioni.

